ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Χελώνα έκανε διπλή επίθεση σε τουρίστρια δαγκώνοντάς την στο πόδι (video)

THESTIVAL TEAM

Άκρως επιθετική φαίνεται πως ήταν μία θαλάσσια χελώνα στην Κρήτη, η οποία δάγκωσε με πολλή δύναμη μία γυναίκα στο πόδι.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με την τουρίστρια, η οποία δείχνει το πόδι της εμφανώς μελανιασμένο μετά από δάγκωμα που δέχτηκε από την θάλασσα χελώνα στην Κρήτη.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού, όμως το βίντεο σημάδι που άφησε η χελώνα στην γυναίκα έχει προκαλέσει εντυπώσεις σε όσους αντικρίζουν το σημάδι που της άφησε το ζώο.

Χρήστες των social media σχολίασαν τον… «μπλε» προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που ένιωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με το creta24.gr, η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί «διπλή επίθεση» από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να «επιτεθούν».

