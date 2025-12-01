MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κορυδαλλός: Προσπαθούσε με τροχό να κόψει αλυσίδα μοτοσικλέτας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Άγνωστος προσπάθησε να κλέψει μοτοσικλέτα, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κορυδαλλού, τα ξημερώματα της Κυριακής.


Σύμφωνα με το STAR, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα. Ο δράστης φορώντας μαύρα ρούχα και κράνος μηχανής, πλησίασε τη μηχανή που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Στο ένα του χέρι κρατάει έναν τροχό με μπαταρία, και αρχίζει να κόβει την αλυσίδα.

Ο θόρυβος που έκανε ο τροχός έκανε τον συναγερμό να ενεργοποιηθεί, με τον δράστη να το βάζει στα πόδια. Οι αστυνομικοί αναλύουν το βίντεο έτσι ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Κορυδαλλός

