Κιλκίς: Νεαροί έκλεψαν μοτοσικλέτα και την έκαναν ανταλλακτικά για τη μηχανή του ενός

Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών για κλοπή στο Κιλκίς σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Πρόκειται για έναν 24χρονο και έναν 22χρονο, οι οποίοι το χρονικό διάστημα από 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2026, αφαίρεσαν σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα από περιοχή του Κιλκίς και στη συνέχεια την έκαναν βίδες.

Μάλιστα ο ένας χρησιμοποίησε τα εξαρτήματα ως ανταλλακτικά για τη δική του μοτοσικλέτα.

Τα εξαρτήματα της μοτοσικλέτας αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο της μηχανής.