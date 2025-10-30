Κιλκίς: Μπούκαρε σε κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια με μαχαίρι για 500 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε χθες το βράδυ ένας ημεδαπός άνδρας στο Κιλκίς, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε εισέλθει σε κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και, απειλώντας την ιδιοκτήτρια με μαχαίρι, αποπειράθηκε να αφαιρέσει το ποσό των 500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο όχημα ιδιοκτησίας του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ένα μαχαίρι – σουγιά, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα ληστείας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.