Κηφισιά: Συνελήφθη πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία, έχει καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε έναν 50χρονο επιχειρηματία για αρχαιοκαπηλία, ο οποίος τυγχάνει πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού, πέρασαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου στην Κηφισιά το πρωί του περασμένου Σαββάτου (14/3) όπου εντόπισαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο, τέσσερα τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και δύο τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη νεότερη περίοδο.

Να σημειωθεί πως ο 50χρονος είχε καταγγελθεί στον παρελθόν από την ηθοποιό για ενδοοικογενειακή βία και είχε καταδικαστεί.

Για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βάσω Γουλιελμάκη για τον θάνατο της μητέρας της: Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα από εκείνη, έφυγε ευτυχισμένη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Δάφνη Καραβοκύρη: “Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή μας, μπορούν να αλλάξουν κανάλι”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραμπ: Καλό που παραιτήθηκε ο Τζο Κεντ, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Δεν κλήθηκε σε απολογία ο ΠΑΟΚ από την Super League για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της συνάντησης Πιερρακάκη-Μπιρόλ στο Παρίσι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε Καβάλα, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη