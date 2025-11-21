Κεφαλονιά: Έρευνες για 78χρονο κολυμβητή που αγνοείται από την παραλία του Πόρου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό 78χρονου, ο οποίος αγνοείται από την παραλία Πόρου στην Κεφαλονιά.

Το περιστατικό δηλώθηκε χθες στις Λιμενικές Αρχές Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έπειτα από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.ΣΕ.Δ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξαφάνιση του 78χρονου είχε δηλωθεί ήδη από τις 18 Νοεμβρίου 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ε.Ε.) Αργοστολίου, ενώ προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην παραλία όπου συνήθιζε να κολυμπά.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, στήθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην πρώτη φάση των ερευνών συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, ιδιώτης δύτης, περιπολικό όχημα από ξηράς και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) με τη χρήση drone. Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, δεν εντοπίστηκαν ίχνη του αγνοούμενου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα με τη συμμετοχή ενός ακόμη ΠΛΣ, αλιευτικού σκάφους, κλιμακίου της Ε.Ο.Δ. με drone, καθώς και δύο περιπολικών οχημάτων του Λιμενικού από ξηράς. Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και σε παράκτιες ζώνες γύρω από την παραλία Πόρου.