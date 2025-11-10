MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Μας πέταξαν νερά από διερχόμενο αυτοκίνητο

|
THESTIVAL TEAM

Η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα Όλγα Χρηστίδη καταγγέλλει ότι αυτή και η σύντροφός της δέχτηκαν ομοφοβική επίθεση καθώς περπατούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό περιέγραψε η ίδια με ανάρτησή της στο facebook.

Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας“, σημειώνει η ίδια μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.

Η ανάρτησή της:

