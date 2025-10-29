MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου αμφίβολης προέλευσης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Δύο συλλήψεις ατόμων από αστυνομικούς στην περιοχή του Καματερού για εμπορία ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας, πραγματοποίησαν οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το βράδυ της 27ης Οκτώβρη.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων. Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Καματερό, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 79 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαρία Τζομπανάκη: Δεν ήμουν ποτέ παρεμβατική στις σχέσεις του Ορφέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι

LIFESTYLE 39 λεπτά πριν

Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη “Γη της Ελιάς”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 28χρονους για επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας – Τους χτύπησαν και τους πήραν τα σακίδιά τους