ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο 50χρονος χαρακώνει ΙΧ με μαχαίρι – Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο από την Καλλιθέα αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή που ένας 50χρονος χαράσσει με μαχαίρι την πόρτα σταθμευμένου ΙΧ στη λεωφόρο Θησέως, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης.

Πρόκειται για την αρχή του άγριου επεισοδίου που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφού λίγη ώρα μετά αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν σε κατάσταση αμόκ να προκαλεί φθορές και σε άλλα οχήματα. Κατά την προσπάθεια ελέγχου, ο 50χρονος επιτέθηκε με το μαχαίρι που κρατούσε, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό στο αριστερό χέρι.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί πόδι.

Δείτε βίντεο που προβλήθηκε στην ΕΡΤ:

Στους τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες, με εφαρμογή τουρνικέ, και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό Νοσοκομείο· αμφότεροι είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, που διερευνά πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η επίθεση σε βάρος του αστυνομικού και η βολή ακινητοποίησης στη Θησέως.

