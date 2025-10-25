Καλαμάτα: Συνελήφθησαν ένας Τούρκος και τρεις Αφγανοί ως διακινητές μεταναστών

Στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας στην Αττική μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου 59 πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν διασωθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, σε απόσταση περίπου 140 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Καλαμάτας. Οι διασωθέντες, οι οποίοι μέχρι σήμερα φιλοξενούνταν προσωρινά στις αποθήκες του λιμανιού της πόλης, προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και υπήκοοι Συρίας και Ιράκ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών στο ταξίδι. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν Τούρκο υπήκοο, ο οποίος επιχείρησε να παραπλανήσει τους ανακριτές δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι Αφγανός, και τρεις Αφγανούς.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και διακίνησης μεταναστών, καθώς και για έκθεση ζωής σε κίνδυνο και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, συνεχίζει την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων στο κύκλωμα μεταφοράς μεταναστών προς τη χώρα.

