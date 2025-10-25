MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν ένας Τούρκος και τρεις Αφγανοί ως διακινητές μεταναστών

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας στην Αττική μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου 59 πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν διασωθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, σε απόσταση περίπου 140 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Καλαμάτας. Οι διασωθέντες, οι οποίοι μέχρι σήμερα φιλοξενούνταν προσωρινά στις αποθήκες του λιμανιού της πόλης, προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και υπήκοοι Συρίας και Ιράκ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών στο ταξίδι. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν Τούρκο υπήκοο, ο οποίος επιχείρησε να παραπλανήσει τους ανακριτές δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι Αφγανός, και τρεις Αφγανούς.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και διακίνησης μεταναστών, καθώς και για έκθεση ζωής σε κίνδυνο και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, συνεχίζει την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων στο κύκλωμα μεταφοράς μεταναστών προς τη χώρα.

Πηγή: protothema.gr

Καλαμάτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

GNTM: “Πάγωσαν” με το ατύχημα της Ειρήνης – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης – Δείτε βίντεο

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και χρήμα μέχρι το τέλος του μήνα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βόλος: “Θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια” – 35χρονος νταής απείλησε πρώην πεθερό και κουνιάδο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Καραϊβική: Έξι νεκροί από επίθεση αμερικανικών δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ταχιάος: Tο φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ επιβατών στο μετρό θα αντιμετωπιστεί αμέσως