Κ. Μακεδονία: 650 κλήσεις δέχτηκε σήμερα η Πυροσβεστική λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από το βράδυ της Τρίτης.

Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ από τα δυνατά κύματα προκλήθηκαν φθορές στο ξύλινο ντεκ της Νέας Παραλίας.

Σκεπή αποκολλήθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας στον Εύοσμο προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο ΙΧ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026, έως τις 18:00, έχει λάβει 650 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 53 κοπές δέντρων, 32 εκ των οποίων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 37 αφαιρέσεις αντικειμένων.