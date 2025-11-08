Ηράκλειο: Στην Αστυνομική Διεύθυνση τρεις κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού – Ανακρίνονται για τη βόμβα στα Βορίζια

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες των Βοριζίων οι οποίες ευθύνονται για το αιματοκύλισμα που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τα τρία άτομα, ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού ήδη από τον Σεπτέμβριο, προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής και ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού. Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσέλθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου όπως η νομική τους εκπρόσωπος.

Πηγή: ertnews.gr