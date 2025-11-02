Ηράκλειο: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στα Βορίζια – Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα

Ένα 24ωρο μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή.

Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί και ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό. Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.