Ημαθία: Ξάφριζε χρυσές αλυσίδες και σταυρούς από περαστικούς με τη μέθοδο του εναγκαλισμού
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας ημεδαπής γυναίκας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, για υπόθεση κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων στην Ημαθία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κατηγορούμενη, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες γυναίκες τις χρυσές αλυσίδες με χρυσούς σταυρούς που φορούσαν στον λαιμό τους. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.
Μετά την πράξη της, η γυναίκα διέφυγε με όχημα, στο οποίο την ανέμενε συνεργός της. Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.