MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ημαθία: Ξάφριζε χρυσές αλυσίδες και σταυρούς από περαστικούς με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας ημεδαπής γυναίκας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, για υπόθεση κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κατηγορούμενη, με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες γυναίκες τις χρυσές αλυσίδες με χρυσούς σταυρούς που φορούσαν στον λαιμό τους. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων.

Μετά την πράξη της, η γυναίκα διέφυγε με όχημα, στο οποίο την ανέμενε συνεργός της. Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας: Τα νούμερα της πρώτης εβδομάδας δεν τα παρακολουθώ, μετά από ένα μήνα καταλαβαίνεις τι γίνεται

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 λεπτό πριν

Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή της δίκης με τα βίντεο – “Ντροπή” φώναξαν συγγενείς των θυμάτων

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αποκαλύφθηκε η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου – Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls – Δεύτερος ο Βίλντερς

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 19 ώρες πριν

Η νέα έκθεση κρασιού Wine Explorers ταξιδεύει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίου Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό – Τι συζήτησαν