Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Σύμφωνα με το patrisnews, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η μία οδηγός του να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσια της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά και η δεύτερη οδηγός.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.