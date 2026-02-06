MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηλεία: 17χρονος κατηγορείται για revenge porn σε βάρος ανήλικης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία (revenge porn) σχηματίστηκε από αστυνομικούς σε βάρος 17χρονου, μετά από καταγγελία για διαδικτυακή διακίνηση προσωπικού υλικού ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε γονέας της μαθήτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται το καλοκαίρι του 2025 να προχώρησε στη διαμοίραση ψηφιακού υλικού που δείχνει την ανήλικη και αφορά την προσωπική της ζωή. Όπως αναφέρει το pelop.gr η αναφορά κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα, ώστε να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί και η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτά η ανήλικη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Ηλεία

