Η στιγμή που το φορτηγό στη Θηβών πέφτει πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα μετά την τρελή του πορεία – Δείτε βίντεο

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η λεωφόρος Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όπου νωρίτερα ένα φορτηγό ακολουθώντας μια «τρελή» πορεία συγκρούστηκε με ένα ΙΧ και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια προκαλώντας εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν το φορτηγό, κινούμενο επί της λεωφόρου Θηβών, στο ρεύμα προς Αιγάλεω, εξετράπη της πορείας του-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-“καβάλησε” τη διαχωριστική νησίδα και συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός και ο συνοδηγός του ενώ το φορτηγό συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, έσπασε τα κολωνάκια από το πεζοδρόμιο, παρέσυρε τέσσερα σταθμευμένα μηχανάκια και “καρφώθηκε” σε δύο παρκαρισμένα ΙΧ.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται το λευκό φορτηγό να ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πεζοδρόμιο και να προσκρούει στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ακολουθούν σκηνές πανικού με τους περαστικούς και τους καταστηματάρχες να βγαίνουν στο δρόμο για να δουν τι έχει συμβεί ενώ κάποιοι τρέχουν στην καμπίνα του φορτηγού για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο 60χρονος οδηγός του φορτηγού ενώ τα δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν στο ΙΧ που συγκρούστηκε αρχικά με το μεγάλο όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.