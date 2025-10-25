MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η Κωνσταντία Δημογλίδου για τον Γιώργο Λιάγκα: Ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» βγήκε σήμερα η Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να απαντήσει για το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό.

Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας κλήθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντήσει και για τα «παράπονα» που εξέφρασε προ ημέρων ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν έχω κανένα θέμα με καμία εκπομπή και νομίζω ότι μπορούν να το πουν και οι αστυνομικοί συντάκτες. Ίσως είμαι η μοναδική εκπρόσωπος που ανταποκρίνεται σε όλων των ειδών τις εκπομπές. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να εμφανιστώ και να αναφέρω τη θέση της ελληνικής αστυνομίας», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Ο κόσμος παρακολουθεί και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί ο καθένας εκβιαστικά να τοποθετείται σε βάρος του εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εκπροσώπου ενός σώματος.

Επίσης, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές ή άλλους δημοσιογράφους, αλλά στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: “Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για την 28η Οκτωβρίου – Ποιες ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: “Ο κοινός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

“Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου” – Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αστυνομικός των ΜΑΤ βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από όπλο στους Αμπελόκηπους Αττικής