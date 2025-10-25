Η Κωνσταντία Δημογλίδου για τον Γιώργο Λιάγκα: Ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές

Στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» βγήκε σήμερα η Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να απαντήσει για το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό.

Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας κλήθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντήσει και για τα «παράπονα» που εξέφρασε προ ημέρων ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν έχω κανένα θέμα με καμία εκπομπή και νομίζω ότι μπορούν να το πουν και οι αστυνομικοί συντάκτες. Ίσως είμαι η μοναδική εκπρόσωπος που ανταποκρίνεται σε όλων των ειδών τις εκπομπές. Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να εμφανιστώ και να αναφέρω τη θέση της ελληνικής αστυνομίας», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Ο κόσμος παρακολουθεί και καταλαβαίνει. Δεν μπορεί ο καθένας εκβιαστικά να τοποθετείται σε βάρος του εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εκπροσώπου ενός σώματος.

Επίσης, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου δεν είναι υποχρεωμένος να απαντά σε παρουσιαστές ή άλλους δημοσιογράφους, αλλά στους διαπιστευμένους αστυνομικούς συντάκτες».