Γνωστή αθλήτρια με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα στην μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες

Πασίγνωστη αθλήτρια που έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια αλλά και στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, φέρεται πως εμπλέκεται στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που ξεσκεπάστηκε καθώς τουλάχιστον 44 μέλη της κατηγορούνται για απάτες κατά πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της λόγω τηλεφωνικών συνομιλιών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, που είχαν στα χέρια τους. Στην ίδια σπείρα εμπλέκεται και ο αδελφός της 37χρονης αθλήτριας ο οποίος μάλιστα έχει αναγνωριστεί από θύμα του και κατηγορείται πως άρπαξε τιμαλφή από σπίτι. Όσον αφορά την δράση της αθλήτριας στο κύκλωμα απάτης, φέρεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο, βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Πέρα από απάτες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς έψαχναν να νομιμοποιήσουν τα λεφτά και τα τιμαλφή που έπαιρναν από τα θύματά τους.

Για να το καταφέρουν αυτό, αγόραζαν σπίτια, πολυτελή αυτοκίνητα και έκαναν πανάκριβα ταξίδια. Εξάλλου η λεία τους ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

Η αθλήτρια ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή με την εγκληματική οργάνωση.

