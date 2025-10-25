MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

THESTIVAL TEAM

Με διαδικασίες – εξπρές έβαλε «λουκέτο» στο κλαμπ, στο Γκάζι, έξω από το οποίο φέρεται ότι διασκέδαζε η 16χρονη λίγο πριν καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αθηναίων συνεδρίασε για το θέμα εκτάκτως σήμερα (25.10.2025) και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα» δήλωσε λίγη ώρα νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Κατόπιν τούτου, τα αρμόδια συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας μετέβησαν στο Γκάζι και σφράγισαν το κατάστημα με κερί, ενώ τοιχοκόλλησαν την απόφαση σφράγισης.

