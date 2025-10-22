MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γκάζι: Η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο που κατέρρευσε η 16χρονη – Ο πατέρας ενημέρωσε την αστυνομία

|
THESTIVAL TEAM

Θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης που βρέθηκε έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται το ασθενοφόρο που φτάνει στο σημείο που κατέρρευσε η 16χρονη που είχε βγει από το μαγαζί στο Γκάζι.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ που έκανε ΚΑΡΠΑ στο άτυχο κορίτσι όμως δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Έτσι την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όμως οι γιατροί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να διαπιστώσουν τον θάνατό της.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ στο iatropedia.gr στις «1.50 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ ξημερώματα Κυριακής για ανακοπή 16χρονης επί της οδού Δεκελέων 18 στο Γκάζι.

Έξω από club μας είπαν. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα σε 7 λεπτά. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε αναπνοή και σφυγμό. Ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι τον Ευαγγελισμό.

Δυστυχώς τελικά το κορίτσι δεν τα κατάφερε».

Σύμφωνα με το Mega, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία με αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως : «Οι διασώστες του ΕΚΑΒ την βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν σίγουρα αν βγήκε έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ ή μεταφέρθηκε εκεί από αλλού. Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», πάντως διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στις 2.32.
Ήταν απνοϊκή και άσφυγμη (σ.σ. χωρίς αναπνοή και σφυγμό).

Έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανή η χρήση ουσιών, πέραν του αλκοόλ και γι’ αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις».

Την εν λόγω νύχτα και στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει ακόμη τρία άτομα σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας.

Τα άτομα ήταν ενήλικα και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το κορίτσι.

Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την 16χρονη να έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο μαγαζί, με αποτέλεσμα να έχουν κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια ώστε να διερευνηθεί τι έχει συμβεί.

Παράλληλα διατάχθηκε νεκροψία νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Λοβέρδος για ΠΑΣΟΚ : Αυτό με τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν καταπίνεται με τίποτα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη: Ήθελα να πεθάνω, κοίταζα από τον όροφο, αλλά δεν είχα το κουράγιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Το επόμενο βήμα στην ψηφιακή μας στρατηγική είναι να ενσωματώσουμε το AI σε κάθε πτυχή της οικονομίας και του κράτους

ΕΘΝΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για πρώτη φορά με F16 Viper

ΔΙΕΘΝΗ 33 λεπτά πριν

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη και Γιάννενα- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση