ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας συνελήφθη την περασμένη Κυριακή 23 Νοεμβρίου από Αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας, ένας 65χρονος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν σε ταβέρνα, έδειξε στην παρέα του από το κινητό του μια γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση. Στο διπλανό τραπέζι όμως καθόταν ο αδερφός της γυναίκας ο οποίος και κατήγγειλε τον 65χρονο στην αστυνομία.

Το μεσημέρι της Κυριακής ο άνδρας συνελήφθη για τις πράξεις της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας, όπου και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του. Να σημειωθεί ότι το κινητό του τηλέφωνο έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη έλεγχο.

Προς το παρόν με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Φθιώτιδα

