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Φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λήμνου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30.

Λίγο μετά τις 15:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λήμνου με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η Λήμνος βρίσκεται σήμερα σε δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλός κίνδυνος) για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Λήμνος Φωτιά

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