Φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λήμνου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 14:30.

Λίγο μετά τις 15:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρών.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λήμνου με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η Λήμνος βρίσκεται σήμερα σε δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλός κίνδυνος) για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.