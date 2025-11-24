MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένες στην Ηλεία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες στα Καβάσιλα της Ηλείας όταν ληστές εισέβαλαν σπίτι τους και τις φίμωσαν για να τις ληστέψουν.

Ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής όταν οι τρεις ληστές φορώντας κουκούλες full face και γάντια στα χέρια τους για να μην αφήσουν αποτυπώματα, μπούκαραν στο σπίτι των δύο αδελφών παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα και αφού τις έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο, τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Οι τρεις ληστές αφού έκαναν το σπίτι… Γης Μαδιάμ, εντόπισαν και άρπαξαν κοσμήματα και άλλα τιμαλφή η αξία των οποίων ξεπερνά τα 2.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια.

Οι υπερήλικες γυναίκες μετά από το σοκ που υπέστησαν, ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα και στη συνέχεια την αστυνομία.

Τα στελέχη του Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

Ηλεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

