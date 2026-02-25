MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 10 το πρωί η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εκκένωση των δικαστηρίων, γιατί άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και την ιστοσελίδα «Ζούγκλα», υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

