Ευρυτανία: Βρέθηκε νεκρός ο 76χρονος ορειβάτης που αγνοούταν στο Βελούχι – Ήταν πεσμένος σε χαράδρα

Η αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα να εντοπισθεί το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/02), νεκρός ο 76χρονος ορειβάτης, πρόεδρος ορειβατικού συλλόγου Πειραιά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο δρόμο για την Ψηλή Κορυφή Βελουχίου.

Ο εντοπισμός του, σύμφωνα με το LamiaReport, έγινε σε απότομη χαράδρα του βουνού και ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες, πυροσβέστες, εθελοντές και άνθρωποι που τον γνώριζαν.

Ο 76χρονος αν και έμπειρος σε ορεινά μονοπάτια και στη φύση, λίγο μετά το μέσον της διαδρομής προς την Ψηλή Κορυφή ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά και δε θα συνέχιζε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δώσανε ραντεβού σε εκείνο στο σημείο ώστε να επανενωθούν στην κάθοδο προς το Χιονοδρομικό. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν από την κορυφή, ο 76χρονος δεν ήταν εκεί και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.

Από εκείνη τη στιγμή, τρεις Ορειβατικές Ομάδες από 1η, 7η και 8η ΕΜΑΚ άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή μαζί με drones από την Πυροσβεστική και εθελοντών, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν πολύπειροι εθελοντές Διασωστικών Ομάδων από Ευρυτανία, Αττική και Αχαΐα, καθώς και του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από το πρωί της Κυριακής στη μάχη ρίχθηκαν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ωστόσο μόλις το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο καιρός «άνοιξε» και με το φως του ήλιου, μπόρεσαν να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα.

Η σορός του θα εξετασθεί ιατροδικαστικά ώστε να γνωρίζουμε αν ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, συνέπεια της αδιαθεσίας που αισθάνθηκε ή έχασε τη ζωή του από την πολύωρη παραμονή του στο κρύο.