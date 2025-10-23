MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 58χρονου στην Κοζάνη – Του απέσπασαν 700 ευρώ με τηλεφωνική παγίδα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης εξιχνίασαν υπόθεση απάτης που τελέστηκε σε βάρος 58χρονου ημεδαπού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 58χρονος κατήγγειλε ότι στις 3 Ιουνίου 2025, δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, τον έπεισε να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 700 ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άτομα:
μια 65χρονη ημεδαπή, κάτοχο του τηλεφωνικού αριθμού μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία, και έναν 59χρονο ημεδαπό, στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου μεταφέρθηκαν τα χρήματα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

