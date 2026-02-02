MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στη Ναύπακτο, τέσσερις συλλήψεις

THESTIVAL TEAM

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικοί ενώ για την ίδια υπόθεση έγιναν τέσσερις συλλήψεις.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, μίσθωναν για μικρά χρονικά διαστήματα, διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα, όπου αποθήκευαν και επεξεργάζονταν τις ναρκωτικές ουσίες, ενώ επικοινωνούσαν μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι άνδρες (τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός), εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε μισθωμένη οικία τη στιγμή που συσκεύαζαν την κοκαΐνη σε φιξάκια, ενώ χρησιμοποιούσαν φαρμακευτικό σκεύασμα, προκειμένου να νοθεύσουν τη ναρκωτική ουσία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία των κατηγορούμενων οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας βρήκαν και κατέσχεσαν:

-197,7- γραμμάρια κοκαΐνης (τα 125,7 διαμοιρασμένα σε -154- ισοβαρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες),
-682,1- γραμμάρια κάνναβης,
-1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα κάνναβης,
-56- δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
-1- πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα κάνναβης,
-1- ζυγαριά ακριβείας,

-4- κινητά τηλέφωνα και
-70- ευρώ.

Σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

