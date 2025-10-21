Εξαφανίστηκε 23χρονη από τα Γρεβενά

Εξαφανίστηκε χθες το πρωί από την περιοχή των Γρεβενών, η Σοφία Γιαγκούνοβα, 23 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σοφία Γιαγκούνοβα έχει ύψος 1,80μ., είναι αδύνατη, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι. μπεζ φούτερ, άσπρο αμάνικο, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε άσπρο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.