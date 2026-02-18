Εξαφάνιση 26χρονου στη Γλυφάδα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία στη Γλυφάδα για την εξαφάνιση του Αλέξη Σακελλίων, 26 ετών. Ο νεαρός άνδρας αγνοείται από τις 14 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη (18.02.2026).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε για την εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων ότι τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββάτου από την περιοχή της Γλυφάδας στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση του Αλέξη Σακελλίων και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλέξης Σακελλίων έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε ζακέτα με κουκούλα, μπλε ή μαύρη αθλητική φόρμα και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.