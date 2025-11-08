Έβρος: Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών μέσα σε μια μέρα

Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε αγροτική περιοχή, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν τον δεύτερο δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ, ο τρίτος αλλοδαπός οδηγώντας Ι.Χ.Ε. όχημα, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Καστανεών προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη Χώρα, όπου κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας, διαπίστωσαν ότι σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη ήταν επιμελώς κρυμμένοι δύο μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.