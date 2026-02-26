Έβρος: Χειροπέδες σε τρεις αλλοδαπούς για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθησαν χθες (25/02) το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας δέκα 10 μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι εντόπισαν αρχικά τον έναν να καθοδηγεί πεζή στο εσωτερικό της χώρας δέκα μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους προηγουμένως είχε περαιώσει από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με βάρκα, ενώ στη συνέχεια τους κατεύθυνε σε σημείο που ανέμεναν οι άλλοι δύο διακινητές με δύο οχήματα για τη παράνομη μεταφορά τους στην ενδοχώρα.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδα.