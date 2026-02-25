MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε σε ΙΧ 12 αλλοδαπούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το πρωί, σε αγροτική οδό του Έβρου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου.

