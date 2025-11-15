MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα, περίπου στη 13:00 το μεσημέρι, ένας 45χρονος εργάτης στη Μυτιλήνη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών σε στέγη κατοικίας.

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του αεροδρομίου. Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ζούσε στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη στέγη, έπεσε στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η τραγική απώλεια γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστική λόγω του πρόσφατου ηρωικού έργου του θανόντα. Ο 45χρονος ήταν ο ίδιος άνθρωπος που στα τέλη Αυγούστου είχε πέσει στη θάλασσα στο επιβατηγό λιμάνι, προκειμένου να σώσει μία γυναίκα η οποία είχε γλιστρήσει και είχε πέσει στη θάλασσα κατά την επιβίβασή της σε πλοίο της γραμμής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το tonisi, ο εκλιπών εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, ενώ εκτελούσε και δεύτερη εργασία —αυτή κατά την οποία έχασε τη ζωή του— προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.


Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το δυστύχημα και καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Σαπφούς.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο τονίζει ότι «οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «ο τραγικός θάνατος φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς», αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική «αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων».

Μυτιλήνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνάντηση Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε στους πολίτες το ανανεωμένο Πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου – Αγγελούδης: Αυτό το πάρκο σήμα κατατεθέν για την περιοχή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις σε Black Friday και Cyber Monday

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνέλαβαν γνωστή δημοσιογράφο σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό – “Θα σας τελειώσω” απειλούσε τους αστυνομικούς

ΔΕΘ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς Philoxenia – Hotelia & Food & Drinks και σήμερα η ΔΕΘ – 550 εκθέτες και πλήθος εκδηλώσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονικιώτικα πουράκια, τσουρέκι και ρυζόγαλο σήμερα στην Philoxenia 2025 – Η γλυκιά πλευρά της πόλης μέσα από έναν γευστικό περίπατο