Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα, περίπου στη 13:00 το μεσημέρι, ένας 45χρονος εργάτης στη Μυτιλήνη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών σε στέγη κατοικίας.

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του αεροδρομίου. Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ζούσε στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη στέγη, έπεσε στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η τραγική απώλεια γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστική λόγω του πρόσφατου ηρωικού έργου του θανόντα. Ο 45χρονος ήταν ο ίδιος άνθρωπος που στα τέλη Αυγούστου είχε πέσει στη θάλασσα στο επιβατηγό λιμάνι, προκειμένου να σώσει μία γυναίκα η οποία είχε γλιστρήσει και είχε πέσει στη θάλασσα κατά την επιβίβασή της σε πλοίο της γραμμής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το tonisi, ο εκλιπών εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, ενώ εκτελούσε και δεύτερη εργασία —αυτή κατά την οποία έχασε τη ζωή του— προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.



Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το δυστύχημα και καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Σαπφούς.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο τονίζει ότι «οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «ο τραγικός θάνατος φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς», αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική «αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων».

