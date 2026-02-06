Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία, ακρωτηριάστηκε 22χρονος εργάτης στο πόδι

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη σε βιομηχανία στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το ένα του πόδι.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο νεαρός εργαζόταν στο μηχάνημα με μεταλλικές πλάκες αλουμινίου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εγκλωβίστηκε σε αυτό.

Ο εργάτης τραυματίστηκε και στα δύο του πόδια και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το ένα πόδι, ωστόσο το άλλο κρίθηκε απαραίτητο να ακρωτηριαστεί.

Αυτό αποτελεί το τρίτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που γίνεται σε βιομηχανία της περιοχής τις τελευταίες ημέρες, ενώ το ένα εξελίχθηκε σε δυστύχημα.