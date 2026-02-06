MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη για λαθραία καπνικά προϊόντα

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας, Μαγνησίας και Κατερίνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Διενεργούνται ταυτόχρονες έρευνες σε 10 αποθηκευτικούς χώρους καθώς και σε εργοστάσιο παραγωγής παράνομων καπνικών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα και έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα (19 σε Αττική και 6 σε Βοιωτία).

