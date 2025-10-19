MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση διάσωσης κυνηγού από την πυροσβεστική στο όρος Χελιδόνα

Φωτογραφία: Intme
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (19/10/25) στο κέντρο της πυροσβεστικής στο Καρπενήσι για τραυματισμένο κυνηγό στο όρος Χελιδόνα και σε μεγάλο υψόμετρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, η βόλτα ενός άνδρα στο βουνό με το σκύλο του έληξε όταν τραυματίστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του κοντά στη γέφυρα στα Διπόταμα. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση με εννέα άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου και επικεφαλής τον Υποδιοικητή της, Αντιπύραρχο Κωνσταντίνο Ζιάκα.


Ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 5 το απόγευμα και ενώ η ομίχλη είχε σκεπάσει όλο το βουνό.
Κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η μεταφορά του ώστε να προσεγγίσουν σε σημείο που να μπορεί να παραληφθεί από ασθενοφόρο.

Το ευχάριστο είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

