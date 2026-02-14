Επιχείρηση “Άρτεμις” από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Στοχευμένη αστυνομική δράση με την κωδική ονομασία «Άρτεμις» οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, ενώ σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη προσώπου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στο διαδίκτυο. Έπειτα από εκτενή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση στοιχείων που διαβιβάστηκαν από ξένες αρχές, μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν χρήστες εντός της ελληνικής επικράτειας που είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι χρήστες αυτοί διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.

Κατόπιν αιτημάτων προς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και με τη χρήση εξειδικευμένων ανακριτικών μεθόδων, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, των διαδικτυακών τους συνδέσεων και των τόπων κατοικίας τους.

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 7 έως 12 Φεβρουαρίου 2026, με τη συμμετοχή, πέραν των κεντρικών υπηρεσιών της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, Χανίων, Λάρισας και Ορεστιάδας. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν δέκα σκληροί δίσκοι υπολογιστών, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα μνήμης SD και μία κάρτα SIM.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές εξετάσεις στα κατασχεθέντα μέσα των τεσσάρων συλληφθέντων εντοπίστηκε μεγάλος όγκος φωτογραφιών και βίντεο με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, γεγονός που οδήγησε και στις συλλήψεις τους.

Τα ψηφιακά ευρήματα θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία για τον πέμπτο εμπλεκόμενο θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.