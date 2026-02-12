Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη ανήλικος οδηγός με κλεμμένη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε αστυνομικός

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (11/2) ανήλικος οδηγός μοτοσυκλέτας στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν επί της οδού Αχαρνών.

Σύμφωνα με της πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ έκαναν σήμα ελέγχου στη διερχόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο οδηγός δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν

Αστυνομικός με υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα τον καταδίωξε και, με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να διαφύγει εκ νέου, ο οδηγός επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσυκλέτα του αστυνομικού, σύμφωνα με το protothema.gr.

Ο οδηγός, Έλληνας γεννηθείς το 2010, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός οδηγός της υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401» για την παροχή πρώτων βοηθειών.