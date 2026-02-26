Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου στη Φλώρινα – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Δύο άτομα συνελήφθησαν και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην τοπική κοινότητα Αμμοχωρίου Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, μετά από καταγγελίες για εξαπάτηση κατοίκων της περιοχής από επιτήδειους με σκοπό την απόσπαση πολύτιμων αντικειμένων, της υπόθεσης επιλήφθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.

Αστυνομικοί σταμάτησαν ένα ύποπτο όχημα, ο οδηγός του οποίου δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και κινήθηκε εναντίον τους. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός ο οποίος μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο γενικό νοσοκομείο Φλώρινας.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν ένας 21χρονος και ένας 34χρονος ενώ στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν τα αντικείμενα που είχαν αποσπάσει νωρίτερα από μια γυναίκα και επιστράφησαν σε εκείνη.

Όπως έγινε γνωστό, οι συλληφθέντες είχαν εξαπατήσει άλλα δύο άτομα στην κοινότητα Αμμοχωρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, συνελήφθησαν χθες (25-02-2026) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 31 και 21 ετών, για τηλεφωνικές απάτες που διαπράχθηκαν σε περιοχή της Φλώρινας, σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών.

Εξιχνιάσθηκαν συνολικά -4- περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων -2- τετελεσμένες και -2- σε απόπειρα που τελέσθηκαν την 05-02-2026 και την 25-02-2026, σε περιοχές της Πέλλας και της Φλώρινας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με δόλο, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της απάτης, ενώ για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη ενός συνεργού τους, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, χθες (25-02-2026), από πολίτες περιοχής της Φλώρινας καταγγέλθηκαν -2- απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, κατά τις οποίες άγνωστο άτομο, τηλεφωνούσε σε αυτούς προσποιούμενος λογιστή και με το πρόσχημα καταγραφής όλων των χρημάτων και χρυσαφικών που υπάρχουν στην οικία τους, προκειμένου να διασφαλιστούν απαιτούσε από αυτούς, την άμεση παράδοσή τους στους συνεργούς του.

Κατόπιν τούτου, οργανώθηκε άμεσα αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας οι ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή της Φλώρινας, να κινείται ύποπτα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 31χρονο και συνεπιβάτη τον 21χρονο και σε έλεγχο που επιχείρησαν να κάνουν στο όχημα, αυτοί δε συμμορφώθηκαν στο σήμα στάσης των αστυνομικών και στη προσπάθειά τους να διαφύγουν κινήθηκαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση προς δύο αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Φλώρινας.

Το προαναφερόμενο όχημα ακινητοποιήθηκε άμεσα σε περιοχή της Φλώρινας, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς και οι επιβαίνοντες παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ασκώντας βία κατά των αστυνομικών, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 21χρονος έχοντας το ρόλο του «εισπράκτορα», λίγο πριν τη σύλληψή του είχε παραλάβει από 65χρονη ημεδαπή, σε περιοχή της Φλώρινας, διάφορα χρυσαφικά και το χρηματικό ποσό των -3.000- ευρώ, την οποία κατάφερε και εξαπάτησε ο άγνωστος συνεργός του, με το προαναφερόμενο πρόσχημα, ενώ την 05-02-2026 είχε παραλάβει ο ίδιος από 89χρονη ημεδαπή, σε περιοχή της Πέλλας -145- χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, αξίας -220.000- ευρώ, με το ίδιο πρόσχημα.

Στην κατοχή του 21χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα και το σύνολο των χρυσαφικών που αφαιρέθηκαν από την 65χρονη, στην οποία και αποδόθηκαν. Επίσης κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους, συνεχίζονται.