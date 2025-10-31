MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισόδια στην πορεία μνήμης του αναρχικού που σκοτώθηκε από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους

|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδια έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην Εμμανουήλ Μπενάκη, μεταξύ αστυνομικών και ανθρώπων που συμμετείχαν σε πορεία μνήμης για τον αναρχικό που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους, πριν από έναν χρόνο.

Μετά τις 8 το βράδυ, σύμφωνα με το newsit.gr, δημιουργήθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών αλλά και κρότου-λάμψης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Είχε προηγηθεί η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαδηλωτές -πολλοί από αυτούς με κράνη- φώναζαν συνθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, εκτός από το θάνατο το αναρχικού, ισοπεδώθηκε το διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν και προκλήθηκαν στατικά προβλήματα σε ολόκληρη την πολυκατοικία… 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης άμεσα να αποπέμψει τη Σοφία Βούλτεψη από την ΚΟ της ΝΔ

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μου κρατάει μούτρα γιατί δεν πήγα καλεσμένος στην εκπομπή του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Σίκινος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του δημάρχου στους μαθητές που παρέλασαν στο νησί για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Θάνος Πλεύρης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και για αναπαραγωγή πέστροφας να μιλούσαμε θα πήγαινε κόντρα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

ΟΗΕ: 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μπακς: “Το ψηλότερο Minion που έχω δει ποτέ”