Επεισόδια στην πορεία μνήμης του αναρχικού που σκοτώθηκε από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους

Επεισόδια έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στην Εμμανουήλ Μπενάκη, μεταξύ αστυνομικών και ανθρώπων που συμμετείχαν σε πορεία μνήμης για τον αναρχικό που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους, πριν από έναν χρόνο.

Μετά τις 8 το βράδυ, σύμφωνα με το newsit.gr, δημιουργήθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών αλλά και κρότου-λάμψης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Είχε προηγηθεί η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαδηλωτές -πολλοί από αυτούς με κράνη- φώναζαν συνθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, εκτός από το θάνατο το αναρχικού, ισοπεδώθηκε το διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν και προκλήθηκαν στατικά προβλήματα σε ολόκληρη την πολυκατοικία…