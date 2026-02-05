MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντοπίστηκε νεκρός 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Καλαμάτα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) ένας 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr, το σκάφος βρισκόταν στο χώρο του Μουράγιου για επισκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του ζούσε τα τελευταία χρόνια μέσα σε αυτό.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατό του.

Εκτιμάται ότι ο 88χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια.

Καλαμάτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 15 ώρες πριν

Το συνηθισμένο λάθος των οδηγών που “μπλοκάρει” τους δρόμους – Γιατί δημιουργείται μποτιλιάρισμα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 22χρονη μαχαιρώθηκε από τον αδελφό της – Την σκότωσε επειδή άκουγε δυνατά μουσική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ρίτσαρντ Σιάο: Να πετύχουμε όσα έκανε ο Άρης στο παρελθόν, από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Υπουργείο Ναυτιλίας για την τραγωδία στη Χίο: Κανένα ίχνος ζωής από τις έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κώστας Μπακογιάννης: Η Σία ευτυχώς πήρε επιτέλους εξιτήριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Επίσκεψη Δόμνας Μιχαηλίδου στα Ιωάννινα: Οικογένεια, στέγαση και δημογραφικό στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής