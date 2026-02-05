Εντοπίστηκε νεκρός 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Καλαμάτα

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) ένας 88χρονος Γερμανός μέσα στο σκάφος του στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr, το σκάφος βρισκόταν στο χώρο του Μουράγιου για επισκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του ζούσε τα τελευταία χρόνια μέσα σε αυτό.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε το Λιμεναρχείο και την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατό του.

Εκτιμάται ότι ο 88χρονος πέθανε από παθολογικά αίτια.