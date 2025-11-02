MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 56 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, που εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για συνδρομή στην επιχείρηση.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Βορίζια: Την Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου – Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε σύμφωνα με την νεκροψία

ΣΧΕΣΕΙΣ 23 ώρες πριν

Αυξάνονται τα “γκρίζα διαζύγια” και οι ειδικοί στις σχέσεις εξηγούν το γιατί

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημήτρης Λάλος για Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Δεν εργαλειοποιούμε τη σχέση μας, την προστατεύουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνούς σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ματς με Πανσερραϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό – Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο