ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε έξι νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας – 678 παραβάσεις σε λιγότερο από ένα 24ωρο

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι από το απόγευμα του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σε έξι περιφερειακές ενότητες: Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες προχώρησαν συνολικά σε 1.676 ελέγχους οχημάτων, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν 678 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων:

  • 121 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας
  • 8 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 6 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
  • 5 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 538 λοιπές παραβάσεις του ΚΟΚ

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες, με την Αστυνομία να επισημαίνει πως βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

