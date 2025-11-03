MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε Κεντρική Μακεδονία – 51 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από τις αστυνομικές υπηρεσίες σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Από τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 1.133 τροχονομικοί έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 51 παραβάσεις. Από αυτές, 31 αφορούσαν οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 20 οδηγούς δικύκλων.

Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Πολιτείας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, σε συνδυασμό με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), που θεσπίζει αυστηρότερες ποινές για τη μη χρήση κράνους:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος – οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και όταν ο οδηγός δεν μεριμνά για τον επιβάτη.
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου χωρίς κράνος.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. που παραβιάζουν τον κανονισμό.

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας και η καθολική αποδοχή της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως μέσου προστασίας της ζωής.

Παράλληλα με τους ελέγχους, πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να γίνει σαφές ότι το κράνος δεν είναι υποχρέωση, αλλά ασπίδα ζωής.

