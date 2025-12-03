Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και την αστυνομία στο υπουργείο Μεταφορών
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκαν στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους.
Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.
