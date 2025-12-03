MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και την αστυνομία στο υπουργείο Μεταφορών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκαν στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους.

Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΚΑΕ Άρης για Νίκο Γκάλη: “Σαν σήμερα άρχισε η επανάσταση στο ελληνικό μπάσκετ”

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Περού: Άγνωστοι πυροβόλησαν τον υποψήφιο της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ραφαέλ Μπελάουντε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 53χρονο για το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα ξεκινούν χτυπήματα σε στόχους εντός Βενεζουέλας – “Ξέρουμε που ζουν οι κακοί”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες