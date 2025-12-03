Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και την αστυνομία στο υπουργείο Μεταφορών

Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκαν στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους.

Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Φωτογραφία: Intime