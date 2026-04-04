Ελεύθερη αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη: Η στιγμή που βγαίνει από το αστυνομικό τμήμα – Δείτε φωτογραφία

Ελεύθερη αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (04/04).

Υπενθυμίζεται πως η γνωστή influencer πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, καθώς ένας από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn της έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Λίγο αργότερα και σύμφωνα με το newsit.gr, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη συνάντησε το βράδυ της Παρασκευής τον έναν από τους δύο άντρες που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του revenge porn και τον έβγαλε βίντεο, ενώ ταυτόχρονα δημοσίευσε και το όνομά του στα social media.

Η Ιωάννα Τούνη μη μπορώντας να ανεχτεί την παρουσία του άντρα που εμπλέκεται στην υπόθεση του revenge porn στο κέντρο που πήγε να διασκεδάσει το βράδυ της Παρασκευής ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν από εκεί. Όμως το αίτημά της δεν ικανοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί τελικά να αποχωρήσει εκείνη από τον χώρο. Ωστόσο πριν φύγει, τράβηξε βίντεο τον συγκεκριμένο άντρα, αποκαλύπτοντας το όνομά και το πρόσωπό του στα social media.

Έτσι, εκείνος υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση και η Iωάννα Τούνη αναζητείτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

«Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε…και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το reveng porn video…ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με τρία χρόνια “φυλάκισης”. Φυσικά το μαγαζί δε μας χωρούσε και τους δυο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ! Οπότε, μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου», είχε αναφέρει η Ιωάννα Τούνη σε ανάρτησή της στα social media.