MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων,
  • 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

Φυλακές Κορυδαλλού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Αργυρός και Νίκα οικοδεσπότες του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Φωτογραφίες και βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Έρχεται εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημοσίευμα “πέθανε” τον Διονύση Αλέρτα: Σίγουρα είμαι ζωντανός, έγραψε ο σεφ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δένδιας για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ποιος δεν βλέπει την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς;

ΣΙΝΕΜΑ 14 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στις πρώτες φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το “Ebenezer: A Christmas Carol”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρκάρισμα για… όσκαρ στην Τούμπα – Άφησε το ΙΧ σε πεζοδρόμιο, έκλεισε και την είσοδο πολυκατοικίας – Δείτε φωτο