Δύο συλλήψεις διακινητών σε Ροδόπη και Έβρο – Μετέφεραν παράνομα μετανάστες στην ενδοχώρα

Στη σύλληψη δύο διακινητών που προωθούσαν παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχές της Ροδόπη και του Έβρος το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου 2026.

Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολη.

Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί της 7ης Μαρτίου, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν έναν ημεδαπό διακινητή. Ο άνδρας οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα προς την ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, τις βραδινές ώρες της 7ης προς 8η Μαρτίου, αλλοδαπός διακινητής μετέβη με φορτηγό δημόσιας χρήσης (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου) στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να εισέλθει στη χώρα.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και με τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένοι στο ρυμουλκούμενο τέσσερις μη νόμιμοι μετανάστες.

Από τις αρχές κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και Σουφλί.