Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων πρόληψης της ευλογιάς καταγράφηκαν στη Θεσσαλία

Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις των μέτρων πρόληψης της ευλογιάς καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου 2025, αστυνομικοί του ΑΤ Τυρνάβου συνέλαβαν ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας, ο οποίος φέρεται να μετέφερε για βόσκηση 60 αιγοπρόβατα σε αγροτική περιοχή, περίπου 150 μέτρα μακριά από τις σταβλικές εγκαταστάσεις του. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή του.

Επίσης, λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, άνδρας προσήλθε στο ΑΤ Πύλης και υπέβαλε έγκληση σε βάρος άλλου άνδρα, καταγγέλλοντας ότι, στις 18 Νοεμβρίου, σε αγρόκτημά του στην Τ.Κ. Γόμφων, παραβιάστηκαν τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 285 Π.Κ.

Μετά την καταγγελία, ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Και στις δύο περιπτώσεις οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

